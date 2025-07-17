Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Portekiz 2. Lig ekibi Portimonense ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Portimonense maçı nerede hangi statta oynanıyor?

FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Portimonense Maçı, 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak.Maç saat saat 22:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Portimonense, karşı karşıya geleceği maç, Estádio Municipal de Albufeira'da, Albufeira Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇI HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe ile Portimonense arasındaki Hazirlik Maçi maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.