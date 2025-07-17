Fenerbahçe Portimonense maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

Fenerbahçe Portimonense maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. 2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, Portimonense ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Portimonense maçı nerede hangi statta oynanıyor?

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Portekiz 2. Lig ekibi Portimonense ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Portimonense maçı nerede hangi statta oynanıyor?

FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Portimonense Maçı, 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak.Maç saat saat 22:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Portimonense, karşı karşıya geleceği maç, Estádio Municipal de Albufeira'da, Albufeira Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇI HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe ile Portimonense arasındaki Hazirlik Maçi maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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