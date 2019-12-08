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Fenerbahçe Öznur Kablo – Galatasaray: 69-66

SALON: Metro EnerjiHAKEMLER: Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz, Benhür İrcelFENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut 10, Iagupova 18, Zandalasini 15, Tuğçe Canıtez 4, Williams 13, Ayşe Cora 5, Nicholls, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun 2, Stokes 2GALATASARAY: Işıl Alben 7, Hartley 20, Sinem Ataş 2,...

08.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:36
Fenerbahçe Öznur Kablo – Galatasaray: 69-66

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz, Benhür İrcelFENERBAHÇE : Olcay Çakır Turgut 10, Iagupova 18, Zandalasini 15, Tuğçe Canıtez 4, 13, Ayşe Cora 5, Nicholls, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun 2, Stokes 2GALATASARAY: Işıl Alben 7, Hartley 20, Sinem Ataş 2, Tilbe Şenyürek 3, Macaulay 21, Sude Yılmaz, Stankovic 13, Şerife Alperi Onar, Meltem Yıldızhan1'İNCİ PERİYOT: 15-12DEVRE: 27-303'ÜNCÜ PERİYOT: 53-475 FAULLE ÇIKAN: 39.56 Hartley (Galatasaray)Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında oynanan derbi mücadelesinde  Fenerbahçe Öznur Kablo sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 69-66 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde 8'de 8 yaptı. Galatasaray ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.Ev sahibi takımda Iagupova 18 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Williams 13 sayı, 10 ribauntluk performanslarıyla galibiyette rol oynadı. Sarı-kırmızılılarda ise Macaulay'nin 21, Hartley'nin 20 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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