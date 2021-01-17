Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları için Prag'da
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Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları için Prag'da

17.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:46
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları için Prag'da

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ocak ayı maçları için Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ocak ayı maçları için Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Prag'a giden sarı-lacivertli ekibi, Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Prag Fenerbahçeliler Derneği üyeleri karşıladı.

Yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, takım menajeri Arzu Özyiğit ve takım kaptanı Tuğçe Canıtez, büyükelçi Egemen Bağış'a futbol ve kadın basketbol takımının imzalı formalarını hediye ederken, Egemen Bağış da sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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