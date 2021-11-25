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Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

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Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ilk iki sette geriye düştüğü Rus temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan karşısında harika bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti ve Devler Ligi'ne galibiyetle başladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ilk iki sette geriye düştüğü Rus temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan karşısında harika bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti ve Devler Ligi'ne galibiyetle başladı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Fenerbahçe Opet: Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha, Gizem (L) (Buse, Tutku Burcu, Cansu, Ana Cristina)

Dinamo-Ak Bars Kazan: Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris, Bricio, Lazarenko, Podkopaeva (L) (Lazereva, Konovalova)

Setler: 15-25, 22-25, 25-17, 25-21, 15-7

Süre: 122 dakika (24, 30, 24, 29, 15) - İSTANBUL

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