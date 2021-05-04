Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Buse Ünal'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında Nilüfer Belediyesi forması giyen milli pasör Buse Ünal'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında Nilüfer Belediyesi forması giyen milli pasör Buse Ünal'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1997 doğumlu voleybolcu ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Buse Ünal'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük