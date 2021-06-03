Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Ana Cristina'yı kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Ana Cristina'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Ana Cristina'yı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında Brezilyalı smaçör Ana Cristina de Souza'yı transfer etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında Brezilyalı smaçör Ana Cristina de Souza'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki voleybolcunun kariyeri hakkında bilgi verildi.

Voleybolcu Cecilia de Souza'nın kızı olan Ana Cristina'nın küçük yaşta voleybola başladığı kaydedildi. Başarılı performansı ile dikkati çeken Ana Cristina'nın, 2018 FIVB 18 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda ve 2019 FIVB 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Brezilya Milli Takımı ile üçüncülük yaşayarak "En İyi Pasör Çaprazı" ve "En İyi Smaçör" ödüllerini aldığı aktarıldı.

2020-2021 sezonunda Brezilya ekibi Sesc-Rj Flamengo takımında gösterdiği başarılı performansla Brezilya Ligi'nin "En İyi Smaçör"ü seçilen genç voleybolcu, Carioca Şampiyonası'nda da "En Skorer Oyuncu" oldu.

Açıklamada, "Ana Cristina de Souza'ya sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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