Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralayacak

20.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:06

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. 17 yaşındaki genç yıldız adayının son durumu kesinleşti. Buna göre Ömer Faruk Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatacak ve başka takıma kiralanacak.

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti.

Özellikle Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki futbolcunun transferinde istekli olduğu belirtilmişti.

Sarı-lacivertli taraftarların da takımdaki son durumunu merak ettiği Ömer Faruk Beyaz bilmecesi sona erdi ve kulüpteki geleceği kesinlik kazandı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, genç futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, Ömer Faruk'un değerli bir isim olduğunu ve takım için önemli olduğunun altını çizmişti.

TAKIMDA KALIYOR

Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği imza gerçekleşecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe ile sözleşme uzatacağı kaydedildi. Genç oyuncuyla sözleşme yenileyecek olan Kanarya, daha sonra futbolcuyu oynayabileceği bir takıma kiralayacak.

(Fotomaç)

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan
Magazin Alişan İrem Derici Fatih Artman Caner Cindoruk
Spor Mert Günok Cenk Tosun Caner Erkin Deniz Türüç Samet Aybaba
Tüm Haberler Faiz Kasım Antalya Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 14:06:32. #1.15#
title