Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralayacak

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. 17 yaşındaki genç yıldız adayının son durumu kesinleşti. Buna göre Ömer Faruk Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatacak ve başka takıma kiralanacak.

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti.

Özellikle Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki futbolcunun transferinde istekli olduğu belirtilmişti.

Sarı-lacivertli taraftarların da takımdaki son durumunu merak ettiği Ömer Faruk Beyaz bilmecesi sona erdi ve kulüpteki geleceği kesinlik kazandı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, genç futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, Ömer Faruk'un değerli bir isim olduğunu ve takım için önemli olduğunun altını çizmişti.

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Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği imza gerçekleşecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe ile sözleşme uzatacağı kaydedildi. Genç oyuncuyla sözleşme yenileyecek olan Kanarya, daha sonra futbolcuyu oynayabileceği bir takıma kiralayacak.

(Fotomaç)