Fenerbahçe olası bir Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Erol Bulut ile yolları ayırabilir
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Fenerbahçe olası bir Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Erol Bulut ile yolları ayırabilir

25.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:15

Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası şampiyonluğa olan inanç sarsıldı. Trabzonspor'u yenip yeniden ayağa kalkmak isteyen sarı-lacivertliler olası bir mağlubiyette Erol Bulut'un görevine son verebilir. Tüm kredisini tüketen Bulut'un Fenerbahçe'de görevine devam etmesi için kazanması şart, olası bir beraberlik bile takımda kalmasına yetmeyebilir.

Fenerbahçe lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ve daha ligin bitmesine uzun bir süre olmasına rağmen, sarı-lacivertli takımın umut vermeyen performansı taraftarların şampiyonluğa olan inancını bitirme noktasına getirdi. Trabzonspor gibi ligin en formda takımlarından birini deplasmanda yenmek, takımın yeniden ayağa kalkması için büyük bir fırsat. Ancak alınacak bir yenilgi, şampiyonluk yolunda son büyük darbeyi vurur.

PSİKOLOJİK ANLAMDA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Fenerbahçe, Galatasaray'a ikili averajı kaptırmış durumda. Bir diğer rakibi Beşiktaş'a da evinde kaybetmişti. Trabzonspor'a yenilmesi halinde, bordo-mavililer de geriden gelerek sarı-lacivertli takımı yakalamış olacak. Pazar günkü mücadele, Fenerbahçe açısından hem puan tablosundaki iddiası hem de psikolojik anlamda kritik bir öneme sahip.

Fenerbahçe olası bir Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Erol Bulut ile yolları ayırabilir

BULUT'UN SON ŞANSI

46 yaşındaki teknik adamın tek destekçisi olarak Emre Belözoğlu kaldı. Ancak Trabzonspor'a kaybedilmesi halinde, Belözoğlu'nun desteği de Bulut'un koltuğunu korumasına yetmeyebilir.

Fenerbahçe, iyi başladığı sezonda ilk yenilgisini Konya maçında aldı. Bu karşılaşmayla başlayan 6 maçlık periyotta gelen 4 mağlubiyet, Erol Bulut'un koltuğunu ciddi şekilde sarstı. Ancak hem yönetim hem de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun desteğini açıkladığı Bulut, takımı toparladı. 9 maçta gelen 8 galibiyet ve 1 beraberlikle Fenerbahçe zirveye tırmandı. Fakat bu süreçte bile ortaya koyulan futbol çoğu kez kimseyi tatmin etmedi. İlk krizi atlatan Erol Bulut'un koltuğu bu kez çok daha ciddi şekilde sallanıyor.

Fenerbahçe olası bir Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Erol Bulut ile yolları ayırabilir

TEK ŞANSI KAZANMAK

İçeride peş peşe gelen Galatasaray ve Göztepe yenilgileri, futbolun umut vermemesi, yönetim içinde bile 46 yaşındaki teknik adamla bir an önce yolların ayrılmasını düşünenlerin sayısını artırdı. Arkasında sadece Emre Belözoğlu'nun desteği bulunan Erol Bulut için Trabzonspor maçı son şans. Alınacak galibiyet, biraz daha kredi kazandıracak. Olası bir yenilgide ise görevde kalması çok zor. Beraberlik bile bunun için yeterli olmayabilir.

Fenerbahçe olası bir Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Erol Bulut ile yolları ayırabilir
Haber Yorumları (9)
GUMUCA 07: Bir Galatasaraylı olarak Daima Erol Bulut''un yanındayız. . . Hep destek tam destek. Erol Bulut''u kimseye yedirmeyiz. Diren Erol Hoca. !
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ÇALGICI: Şuna emin olun sorun Erol da değil. Erol dan önce Emre, Volkan, Selçuk ve hocaya karşı gelip otoritesini sarsan Caner, Ozan, Sosa, Sinan Gümüş ve Papis Cisse kovulmalı hemde hemen acilen. Hoca kendi teknik ekibiyle çalışmalı ve kadro kurmak dahil kararları kendi vermeli.
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XXX: bence sadece hoca değil emre ve volkan caner gibilerde
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