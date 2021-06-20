Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım konuşma yapacak
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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım konuşma yapacak

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Fenerbahçe'de 25/26 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'ın da konuşma yapacağı öğrenildi. Yıldırım'ın kendi dönemine ait mali konularla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'a sayılı günler kala eski başkan Aziz Yıldırım sürprizi yaşanıyor. Yıldırım'ın genel kurula katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.

MALİ KONULARLA İLGİLİ KONUŞACAK

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın kongreye gelerek bir konuşma yapacağı da gelen haberler arasında. Yıldırım'ın özellikle kendi dönemine ait mali konularla ilgili açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım konuşma yapacak
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Haber Yorumları (1)
ERHAN SARAÇ: Neden aday olmuyorsun Aziz Başkan
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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım konuşma yapacak - Haberler Spor
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