Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım konuşma yapacak

Fenerbahçe'de 25/26 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'ın da konuşma yapacağı öğrenildi. Yıldırım'ın kendi dönemine ait mali konularla ilgili açıklama yapması bekleniyor.