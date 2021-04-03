Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yaptığı antrenman paylaşımıyla kısa süre içinde binlerce beğeni aldı
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, antrenmanlara başlamasının ardından paylaşımda bulundu. Sakatlığını atlatıp, sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Mesut Özil, binlerce taraftarın beğenisini aldı. Fenerbahçeliler, Mesut ve Perotti'nin iyileşmesiyle kalan haftalar için umudunu iyice yükseltti.
Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil sevinci. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak kalmıştı. Formasına hasret kalan deneyimli futbolcu, yeniden antrenmanlara başladığını takipçilerine duyurdu.
"ÇOK MUTLUYUM"
Sahalara döndüğü için heyecanlı olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, "Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Mesut Özil, Fenerbahçe'de 6'sı lig olmak üzere toplam 7 resmi karşılaşmaya çıktı.