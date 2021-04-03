Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yaptığı antrenman paylaşımıyla kısa süre içinde binlerce beğeni aldı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, antrenmanlara başlamasının ardından paylaşımda bulundu. Sakatlığını atlatıp, sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Mesut Özil, binlerce taraftarın beğenisini aldı. Fenerbahçeliler, Mesut ve Perotti'nin iyileşmesiyle kalan haftalar için umudunu iyice yükseltti.