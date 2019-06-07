Fenerbahçe'nin, Yerry Mina ile el sıkıştığı iddia edildi

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Kolombiyalı stoper Yerry Mina ile anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin, Yerry Mina ile el sıkıştığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında ismi geçen Kolombiyalı Yerry Mina ile anlaştığı iddia edildi.

El Mundo Deportivo'nun Kolombiya kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülke milli takımının Copa America kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncunun turnuvanın ardından Fenerbahçe'ye geleceği bildirildi.

EVERTON 30 MİLYON EUROYA TRANSFER ETMİŞTİ

Haberde Mina'nın kiralık olarak olarak Sarı-Lacivertli formayı giyeceği yer aldı. Everton geçen sezon Barcelona'dan 30 milyon Euro'ya aldığı stoperin performansından memnun kalmamış ve bu oyuncu için tekliflere açık olduğu belirtilmişti.

(Fanatik)

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