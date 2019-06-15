Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam kimdir?

Fenerbahçe, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve ay sonu sözleşmesi eline alacak olan 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Almanya 4. Lig'de 25 maça çıkan Sağlam, forma giydiği maçlarda 6 gol 4 de asist yaptı. 2 maç da kupada mücadele eden Sağlam, dakika aldığı bu müsabakalarda skora katkı yapamadı.

4 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Asıl mevkisi sağ bek olan 21 yaşındaki oyuncu, sol açık sağ açık ve on numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Türkiye U21 takımında da forma giyen gurbetçi oyuncu, ay-yıldızlıların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Kosova ile yaptığı maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Kaynak: İHA