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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: "Bana verilen sözlerin arkasında duran kulübe...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayı giyeceği için çok onurlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş:
06.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:35

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayı giyeceği için çok onurlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım. Böyle büyük bir camiada bu şekilde istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Anlatılmaz duygular yaşıyorum. Tarifi çok zor. Çubuklu formayı giymek benim için çok büyük bir onur. Lefter'in başının üzerinde taşıdığı, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın ve Rıdvan Dilmen'in gönüllerde taht kurduğu bir takımın formasını taşımak gerçekten çok büyük bir onur. Bu kulübe hizmet etmek benim için çok büyük bir ayrıcalık. Bu şansı veren herkese çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak eşsiz bir duygu." diye konuştu.

Transfer süreciyle ilgili görüşlerini aktaran Mert Hakan Yandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu. Benim için ve futbolculuğum hakkındaki düşünceleri beni çok mutlu etti. Bu işte gizli kahraman Ersen ağabeyimiz var. O da çok büyük Fenerbahçeli. Onun da hakkını vermek isterim. Yöneticilerimiz Kemal ağabey ve Selahattin ağabeye de çok teşekkür ederim. Beni bu armaya kavuşturdukları ve bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst, ahlaklı bir kulübe ve insanların yanına geldim."

"Emre ağabeyi hep idolüm olarak göstermiştim"

Fenerbahçe'yi tercih etmesinde Emre Belözoğlu'nun önemli bir faktör olduğunun altını çizen Mert Hakan Yandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan önce oynadığım kulüplerde de sorulduğunda Emre ağabeyi hep idolüm olarak göstermiştim. Transfer sürecinde tanışmak nasip oldu. Türk futbol tarihinin en büyük oyuncusu. Benim kendi kişisel görüşüm. Ona yakın aynı mevkilerde oynamak benim için çok büyük şans. Ondan öğreneceğim inanılmaz şeyler var. O Türkiye'ye her şeyin nasıl başarılabileceğini gösterdi. Hem duruşuyla hem karakteriyle hem de futbolculuğuyla. İnşallah bizler de onlar gibi sevilen ve camiaya layık oyuncular oluruz. Emre Belözoğlu, Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. En büyük orta sahası. Onun benim hakkımdaki saha içi düşünceleri beni düşünmemeye ve direkt Fenerbahçe'yi tercih etmeme neden oldu diyebilirim."

"Erol hocayla büyük başarılara imza atacağız"

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un daha önce görev yaptığı takımlarda başarılı olduğunu belirterek, "Erol hocamızın 3 senedir inanılmaz bir çıkışı var. Fenerbahçe ile özdeşleşmiş birisi. Onunla birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inancım tam. İnşallah omuz omuza birlikte savaşarak her şeyin üstesinden geleceğiz." diye görüş belirtti.

"Yeni formamızla inşallah kupalar kazanırız"

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formanın tasarımını çok beğendiğini dile getiren Mert Hakan Yandaş, şunları söyledi:

"Formamız inanılmaz bir tasarım olmuş. Sırtındaki ufak kanarya görseli ve son dönemlerin en güzel formalarından biri olmuş. Benimle birlikte ekranlara çıktı. Bu da büyük bir gurur. Bana layık gördükleri için çok mutluyum. Dün giymek nasip oldu. Çok heyecanlandırdı beni. O formayla inşallah bir sürü gol sevinci yapar, kupalar kazanırız."

Transfer sürecinde Emre Belözoğlu'nun kendisine video gönderdiğini ve burada yer alan besteyi çok beğendiğini kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, "Benim transfer sürecime çok uygun bir beste olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin söyleyecek son sözü: Haklıyız, kazanacağız. Bundan sonra da her zaman son sözü inşallah sahada ve her yerde Fenerbahçe söyleyecek. Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeyiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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