Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un ardından bir stoper transferini daha bitirmek üzere. Marcel Tisserand konusunda tüm pürüzler giderildi. Eşyalarını toplayan Kongolu savunmacının kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesindeki 2. stoper transferini açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getiriyor. Wolfsburg forması giyen oyuncu, bu bölgeye takviye için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilere imza atacak. WOLFSBURG'UN TRANSFER YAPMASI BEKLENDİ Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Önce Wolfsburg'un transfer yapması beklendi. Alman ekibi Sochaux'den Maxence Lacroix'yi kadrosuna kattı. Ardından Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar başladı. 2 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI Yeşil beyazlılar, Tisserand için 2.5 milyon euro istedi. Ali Koç Yönetimi ise 1.5 milyon euro teklif etti. Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon euro üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi. EŞYALARINI TOPLADI Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor. Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.