Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın yönetime sunduğu transfer raporu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın Sarı-lacivertli kulübün teklifine olumlu yanıt vermeden önce yönetime bir rapor sunduğu ortaya çıktı. Transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmadığı öğrenilen Pereira'nın direkt olarak 11'de forma giyecek 3-4 takviye istediği bu takviyelerin de santrafor, 2 kanat, sol bek ve alternatif olarak sağ bek olduğu öğrenildi. Öte yandan Portekizli teknik adam, takımı Mesut Özil ve İrfan Can'ın liderliğinde kuracağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronunun yönetime olumlu dönmeden önce sunduğu rapor ortaya çıktı.

DİREKT 11'DE OYNAYACAK 3-4 TAKVİYE İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Pereira transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmadı. Ancak Portekizli, yapacakları 3-4 takviyenin direkt olarak 11 oynayacak seviyede olmasına dikkat çekti.

HANGİ MEVKİLERE TRANSFER YAPILACAK?

Pereira mevki olarak santrafor, 2 kanat, sol bek ve alternatif olarak sağ bek de alınabileceğini yönetime sunduğu raporda iletti. Orta alanda Fenerbahçe'nin Türkiye'nin açık ara en iyi ekibi olduğunun altını çizen Pereira, takımı Mesut Özil ve İrfan Can'ın liderliğinde kuracağını belirtti.

Bu bölgedeki tecrübeli oyuncuları maçına göre değişimli olarak kullanacağını kaydeden Portekizli, hücum bölgesindeki çeşitliliğin artması halinde şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olacaklarını belirtti.

AYAĞININ TOZUYLA ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

2 yıllık anlaşma sağlanan 52 yaşındaki teknik direktör İstanbul'a iner inmez duygularını paylaşırken, "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusuna, "Fantastik bir taraftar kitlesi, beraber çalışırsak sezon sonunda kulübün istediği şampiyonluğu kutlayabiliriz" yanıtını vermişti.

"HAK EDİLEN BAŞARILAR İÇİN SAVAŞAÇAĞIM"

Fenerbahçe'ye yeniden döndüğü için gururlu olduğunu belirten Pereira, "Bu kulüp için çalışacak ve savaşacak olmaktan mutluyum. Bu takımı ve taraftarı her zaman kalbimde tuttum. Taraftarın tutkusu her zaman farklı ve özeldi. Hak edilen başarılar için savaşacağım" diye konuştu.