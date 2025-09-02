Mourinho döneminin sona ermesiyle birlikte yönetim, yeni teknik direktör için çalışmalarını hızlandırdı. Gelen bilgilere göre, Fenerbahçe'nin başına geçmesi muhtemel 5 isim kısa listeye alındı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Jose Mourinho dönemi sona eren Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yeni isimler gündeme geldi. Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, sarı-lacivertlilerin yeni hocasını belirlemek amacıyla 5 aday üzerinde duruldu. Listede 2 yerli ve 3 yabancı teknik adam bulunuyor.

YERLİ ADAYLAR

Fenerbahçe'nin gündemindeki yerli teknik direktörler arasında camianın yakından tanıdığı iki isim öne çıkıyor:

• Volkan Demirel

• Emre Belözoğlu

YABANCI ADAYLAR

Yönetimin radarına giren yabancı teknik direktörler ise Avrupa futbolunda adından söz ettiren üç isimden oluşuyor:

• Edin Terzic

• Roger Schmidt

• Vincenzo Montella