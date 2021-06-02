Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği forma taraftarlardan tam not aldı
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Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği forma taraftarlardan tam not aldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe forma sponsorluğunda Adidas'la olan 17 yıllık birlikteliğini sonlandırdı. Dün yaptığı basın toplantısında Ali Koç'un Puma ile anlaşıldığını söylemesinin ardından yeni sezon formaları sızdırıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldızsız yeni formaları taraftardan tam not aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yaptığı basın toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Adidas'la olan iş birliğinin sona erdiğini açıklayan Koç, yeni sponsorun Puma olduğunu açıklamıştı.

"YENİ SEZONDAN İTİBAREN YILDIZ OLMAYACAK"

Yeni sezonda formada yıldız olmayacağını söyleyen Koç, "Yeni sezon sponsorumuz Puma. Adidas'a şükranlarımı iletirim. Forma ile ilgili esneklik alanımız çok azaldı. Daha iyi teklif ve 1. kategori olacağımız için Puma'yı tercih ettik. 3 formamız olacak. İki tanesi 19.07'de, diğer 5 büyük takımla Ağustos ayında tanıtılacak. Yeni sezondan itibaren formalarımızda artık yıldız olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu toplantının ardından sızdırılan yeni sezon formaları taraftardan tam not aldı.

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