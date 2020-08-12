Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe, 2020/21 sezonunda giyeceği formaları "Sevgi Limit Tanımaz" sloganıyla kulüp mağazasının internet sitesinden satışa sundu. Formaların satışa çıkmasının ardından Fenerium sitesi çöktü.

Fenerbahçe'nin 2020/21 sezonunda giyeceği formalar resmen görücüye çıktı. Sarı lacivertlilerin yeni formaları satışa sunuldu. Kulüp duyuruyu sabah saatlerinde resmi sitesinden yaptı. Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı formaların duyurusunun ardından taraftar büyük ilgi gösterdi.

Formaların satıldığı Fenerium sitesi yoğun ilgiden dolayı çöktü.

ÜÇ FORMA SATIŞI SUNULDU

Efsane çubuklu, lacivert ve altın sarısı formalar satışa sunulurken Kulüpten yapılan açıklamada "Adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve fenerium.com üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca sosyal medya hesaplarından formaların tanıtım videosu da yayınlandı.