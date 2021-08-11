Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak

Fenerbahçe, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, logonun güncellenmesine ilişkin TFF'den gelen yanıta yer verildi ve artık resmi olarak eski yıldızlı logonun yerine yeni yıldızsız logonun kullanılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızsız logo kullanma talebi TFF tarafından kabul edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde TFF ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Yıldızsız logo

ESKİ LOGO YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.