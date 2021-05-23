Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Mesut Özil oluyor
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Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Mesut Özil oluyor

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Fenerbahçe kadrosuna devre arasında katılan Mesut Özil, yeni sezonda kaptan olacak. Yeni sezonda Mesut Özil'i en büyük silahı olarak görülüyor. Teknik ekibin raporuna göre; oyun sistemini üzerine kuracağı tecrübeli orta saha, gerçek bölgesi olan 10 numarada oynayacak ve önüne de etkili bir forvet alınacak.

Arsenal'de uzun süre maç oynamadığı için fizik kondisyon eksiği fazlasıyla hissedilen 32 yaşındaki yıldızın, gelecek sezon farklı bir kimliğe bürünmesi bekleniyor. Mesut, savunmanın kilidini açması, final paslarını doğru yapması ve yaratıcılığıyla takımın beyni olacak.

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Mesut Özil oluyor

HERKES ÇOK SEVİYOR

Fenerbahçe'de Mesut Özil'e çok büyük bir sevgi ve saygı var. Yıldız oyuncu egosu bulunmayan tecrübeli isim, yakından ilgilendiği genç futbolculara tecrübelerini aktarıyor. Takım arkadaşlarıyla samimi diyaloglar kuran Mesut'un herkes tarafından ne kadar çok sevildiğini Fenerbahçeli futbolcular, açıklamaları ve tavırlarıyla gösteriyorlar. Bu gelişmelerin ardından Özil'in yeni sezonda kaptan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Sözcü)

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Mesut Özil oluyor
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