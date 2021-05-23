Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Mesut Özil oluyor

Fenerbahçe kadrosuna devre arasında katılan Mesut Özil, yeni sezonda kaptan olacak. Yeni sezonda Mesut Özil'i en büyük silahı olarak görülüyor. Teknik ekibin raporuna göre; oyun sistemini üzerine kuracağı tecrübeli orta saha, gerçek bölgesi olan 10 numarada oynayacak ve önüne de etkili bir forvet alınacak.