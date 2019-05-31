Fenerbahçe'nin transfer harekatına Emre Belözoğlu müdahelesi!
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin yapılanmasını, transferi yapan Comolli'nin başarısızlığını ve Emre Belözoğlu'nun yeni sezon öncesi takıma önerdiği ismi açıkladı. Çelikler ayrıca, Ersun Yanal'ın da Ze Luis ve Soucek'i çok istediğini belirtti.
İşte Serdar Ali Çelikler'in Fenerbahçe ve transfer politikası hakkında yazdıkları;
Bu sene transferin en canlı takımı olması beklenen ve açıkçası da olması gereken takımı Fenerbahçe...
SLOVAK SALİH UÇAN'I 6,5 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Fenerbahçe'de karışık gözüken bir durum var. Geçen yıl Batur-Ömer Footalent'inin etkinliği bu yıl Mirsad Türkcan'a geçmiş görünüyor. Ayrıca başkanın manevi kardeşi sevgili Demiyın'ı hala duruyor. Bu sezon 11 transferin 11'inde de patlayan bu beceriksiz arogan ve onun ekibine aldığı Footalent kökenli 2 scout bomba üstüne bomba yaptılar. Miha Zajc denen Sloven Salih Uçan'ı 6.5 milyon Euro'ya mal ettiler. Şimdi bu her haliyle dökülen scout ekibi de 11 transferinin hepsi patlak çıkan Demiyın da hala görevlerinin başında!
EMRE TRANSFER KONUSUNDA ÖNERİLER VERİYOR
Öte yandan Emre'nin takıma transfer konusunda öneriler verdiği de biliniyor. İrfan - Mahmut ve Visca isimlerini önerdiği de..
Muhtemelen İrfan Can alınacak. Peki Emre'nin tahtaya yazdığı 11'deki Miranda?
Bir de tabii takımın teknik direktörü var. Ersun Yanal. Kendisi Ze Luis ve Soucek'i çok istiyormuş. Bence sol kanat forveti de istiyor. Skov da onun istediği isimlerden... Soucek'in alınması halinde çok doğru bir transfer olacağını düşünüyorum. Bu oyuncu tipik bir numarasız merkez orta saha. 6-8 hatta 10 numara oynayabilen gol şansı yüksek çok iyi bir isim.
DEMİYIN'IN KARARLARI GEÇERLİ OLACAKSA GEÇMİŞ OLSUN
Şimdi bu kadar fazla isim bir işin içindeyse nihayetinde bir konsensus sağlanması da gerekecek.
Elbette bir takımda transfer tamamen teknik adama bırakılmaz. Ama teknik adamın da istediği isimlerden bir kaçı alınır.
Sonuçta F.Bahçe'de konsensus sağlanırken en son kimin kararı geçerli olacak? Pek sevgili Demiyın olacaksa bu sene de geçmiş olsun. Ki hatta ayda 100 bin Euro maaş alan Demiyın'ın ne iş yaptığını biri açıklarsa sevinirim. Yok Emre'nin dediği olacaksa Başakşehir 2 versiyonu bir takım mı kurulacak?
FFP RİSKİ ALINACAK MI?
Son karar Ersun Yanal'ınsa en az 3 oyuncu onun istediği isimlerden oluşmalı. Yok son karar Ali Koç - Semih Özsoy ikilisindeyse bu ikili arasında fikir birliği var mı?
Fikren; "FFP'ye uygun gidelim"e mi yakınlar yoksa "Bu sene şampiyon olabilecek kadroyu kurmalıyız. FFP riskini göze alıp bu çemberi kırmalıyız" mı diyecekler?
Sonuçta bir karmaşık hal olduğu görünüyor.
Umarız dışarıdan görünen hal budur. İçeride bu kadar kaotik bir durum yoktur.
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Gelelim son yazımıza, FB de göreve gelen Başkan KOÇ, FB yi istikrarlı bir Avrupa klübü yapma amacını dillendiriyordu, birçok Avrupa kulübü gibi en azından 2 -3 yılda bir kendi bünyesinden bir yıldız çıkaracağının planlaması yaptıklarını söylüyordu, kişilere yani oyunculara bağlı olmayan, sistem takımı kurma hedeflerinden bahsediyordu, bunların hiçbiri olmadığı gibi birde denize düşen yılana sarılır misali, kendi üzerindeki şimşekleri başkalarına yönlendirme planlaması içine girdiğini görüyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gelelim YANAL ın istediği oyunculara, hepsi birebir iyi oyuncular olabilir ama bu oyuncuların birbirini tamamlaması gerek, Ze luis araya giren çabuk, driplink yapabilen gol vuruşları sağlam oyuncu, bu oyuncuyu araya sokacak, rakiple birebir bırakacak pasları atacak oyuncuyu yanına bulamaz iseniz Slimani den bi farkı kalmaz, yani oyuncu almanın paraya dayalı olduğu gerçeğini bi kenara bırakırsanız oynatmak içinde iyi bir planlama yapmak gerek, YNAL ve COMOLLİ ile bu planlama varmıdır olurmu bence olmaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Önce Emre den söz edelim, FB liliğini en başından beyan etmiş ve GS da UEFA şampiyonluğu yaşamış bir isim, şimdi ülkemin olmayan Futbol unda hala prim yapan bir oyuncu, müdahale hakkı varmı bana sorarsanız FB nin işçisi, Yaptığı iş in tecrübesi ile topcudan anlar ama oda saha içinde ancak önerilerde bulunur, en eski işçi bile şirket yönetim kuruluna etki edemediği gibi FB dedede etmemesi gerekir. Bunun suçu Emre demidir bence hayır, FB yönetiminin acziyetidir, en azımdan scaut un değiştirilmesi gerekir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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FENERBAHÇEYE ŞAKASINA TAKILIYORDUK FAKAT GERÇEKTEN ACİZLİK TAVAN YAPMIŞ . KOCA KULÜP EMREYE Mİ KALDICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu kulübün yönetimi yokmuuuuuu? Kulübün futbolcularla ilgili yönetimi, kurulları, karar mercileri, hocası yok muuuu?Emre''nin bu takımdaki fonksiyonu nedir?Transfer komitesinin başına mı getirildi?Onun için mi transfer edildi?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır