Fenerbahçe'nin teknik direktörü Postecoglou mu olacak?

Romano'nun haberinde, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlük için Postecoglou'yu düşündüğü belirtiliyor. Bu konuda Fenerbahçe'den resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖR HEDEFİ

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli ara döneminde takımın başına yeni bir teknik direktör getirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli kulüp hakkında gündeme gelen iddialar, taraftarların dikkatini çekti.

POSTECOGLOU İDDİASI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; son olarak Tottenham'ı çalıştıran ve Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Ange Postecoglou, Fenerbahçe'nin radarına girdi. 60 yaşındaki teknik adam için Bayer Leverkusen'in de devreye girdiği belirtiliyor.

ALMAN EKİBİNDEN RAKİP

Haberde ayrıca, Erik ten Hag ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen'in de Postecoglou'ya talip olduğu ifade edildi. Böylece tecrübeli teknik direktör için Avrupa'nın iki önemli kulübü arasında rekabet doğmuş oldu.

TOTTENHAM KARİYERİ

Postecoglou, Premier League temsilcisi Tottenham'ın başında 2 sezon görev yaptı. Çıktığı 101 maçta 1.53 puan ortalaması elde ederek dikkat çeken bir performans sergiledi.