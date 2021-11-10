Fenerbahçe'nin Süper Lig maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak

Daha önce Güney Kore'de bir yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları haklarını alıp ülkede yayınlamıştı.

SÜPER LİG MAÇLARINI ALDILAR

Güney Kore'nin dijital platformu Coupang Play, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın hakkını aldı. Fenerbahçe'nin Süper Lig maçları, Güney Kore'de yayınlanacak.

SADECE FENER MAÇLARI

Kore'de artık Fenerbahçe'nin bütün Süper Lig maçları canlı olarak yayınlanacak.

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