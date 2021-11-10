Fenerbahçe'nin Süper Lig maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak
Kanarya'nın Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'ye ülkesinde ilgü büyük. Güney Koreli bir dijital platform, Sarı-Lacivertliler'in maç yayın hakkını satın aldı.
Daha önce Güney Kore'de bir yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları haklarını alıp ülkede yayınlamıştı.
SÜPER LİG MAÇLARINI ALDILAR
Güney Kore'nin dijital platformu Coupang Play, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın hakkını aldı. Fenerbahçe'nin Süper Lig maçları, Güney Kore'de yayınlanacak.
SADECE FENER MAÇLARI
Kore'de artık Fenerbahçe'nin bütün Süper Lig maçları canlı olarak yayınlanacak.
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