Fenerbahçe'nin Süper Lig maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'nin Süper Lig maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak

Haberler.com - Haberler | Spor
Fenerbahçe'nin Süper Lig maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak

Kanarya'nın Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'ye ülkesinde ilgü büyük. Güney Koreli bir dijital platform, Sarı-Lacivertliler'in maç yayın hakkını satın aldı.

Daha önce Güney Kore'de bir yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları haklarını alıp ülkede yayınlamıştı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak

SÜPER LİG MAÇLARINI ALDILAR

Güney Kore'nin dijital platformu Coupang Play, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın hakkını aldı. Fenerbahçe'nin Süper Lig maçları, Güney Kore'de yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Süper Lig maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak

SADECE FENER MAÇLARI

Kore'de artık Fenerbahçe'nin bütün Süper Lig maçları canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com - Spor Haberleri
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç önderliğinde 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç önderliğinde 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti

 Pelkas ve Mesut Özil'in resti Fenerbahçe'de deprem etkisi yaptı! Yönetim şaşırdı kaldı

Pelkas ve Mesut Özil'in resti Fenerbahçe'de deprem etkisi yaptı! Yönetim şaşırdı kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title