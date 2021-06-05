Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevi için Mustafa Eröğüt ve Önder Özen'le görüştüğü iddiası

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevi için Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile görüşüldüğü iddia edilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, son dönemlerde adı geçen isimlerle herhangi bir görüşmenin yapılmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından yerine gelecek isimler konusunda geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in Ceo'su Mustafa Eröğüt ve futbol adamı Önder Özen'in isimleri ön plana çıkmıştı.Konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın karara bağlanmasının ardından gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.

ALİ KOÇ İDDİALARI YALANLADI

Eröğüt ve Özen ile ilgili iddiaları yalanlayan Ali Koç, iki isimle de görüşmeleri olmadığını kaydetti. Başkan Koç, "Mustafa Eröğüt, Başakşehir'de gayet başarılı bir isim. Görüşmemiz olmadı ancak Başakşehir Kulübü neden bıraksın kendisini. Ayrıca Önder Özen ile de temasımız olmadı. Teknik direktörlük görevi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konular için daha erken" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı