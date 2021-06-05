Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevi için Mustafa Eröğüt ve Önder Özen'le görüştüğü iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevi için Mustafa Eröğüt ve Önder Özen'le görüştüğü iddiası

Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevi için Mustafa Eröğüt ve Önder Özen'le görüştüğü iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevi için Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile görüşüldüğü iddia edilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, son dönemlerde adı geçen isimlerle herhangi bir görüşmenin yapılmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından yerine gelecek isimler konusunda geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in Ceo'su Mustafa Eröğüt ve futbol adamı Önder Özen'in isimleri ön plana çıkmıştı.Konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın karara bağlanmasının ardından gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.

ALİ KOÇ İDDİALARI YALANLADI

Eröğüt ve Özen ile ilgili iddiaları yalanlayan Ali Koç, iki isimle de görüşmeleri olmadığını kaydetti. Başkan Koç, "Mustafa Eröğüt, Başakşehir'de gayet başarılı bir isim. Görüşmemiz olmadı ancak Başakşehir Kulübü neden bıraksın kendisini. Ayrıca Önder Özen ile de temasımız olmadı. Teknik direktörlük görevi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konular için daha erken" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya basını kumpas davasını konuşuyor! Bin yıllık hapis cezalarına geniş yer verildi
Dünya basını kumpas davasını konuşuyor! Bin yıllık hapis cezalarına geniş yer verildi
Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi
Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi
Doğruluk Kontrolü
Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevi için Mustafa Eröğüt ve Önder Özen'le görüştüğü iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevi için Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile görüşüldüğü iddia edilmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, son dönemlerde adı geçen isimlerle herhangi bir görüşmenin yapılmadığını ifade etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Hasan Polatkan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Kenan Doğulu Burak Sergen Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ergin Ataman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevi için Mustafa Eröğüt ve Önder Özen'le görüştüğü iddiası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 15:46:22. #1.15#

title