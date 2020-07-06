Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemeyi reddettiği Iagupova, sevgilisiyle birlikte eski takımı Çukurova'ya transfer oldu Kendisinin yanı sıra kız arkadaşı Liudmyla Naumenko için de sözleşme talep ettiği Fenerbahçe'den red yiyerek gündeme gelen Alina Iagupova'nın yeni takımı belli oldu. Ukraynalı oyuncu, Naumenko ile birlikte yine tartışmalı ayrıldığı eski takımı Çukurova Basket'e geri döndü.

Fenerbahçe Öznur Kablo'dan kendisinin yanı sıra kız arkadaşı Liudmyla Naumenko için de sözleşme talep edip sarı-lacivertli ekipten red yiyen Alina Iagupova, Naumenko'yla birlikte eski takımı Çukurova Basket'e döndü.

Çukurova Basket Mersin Yenişehir Belediyesi, yaptığı resmi açıklamada Ukraynalı iki oyuncunun 3'er yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

PROBLEMLİ AYRILMIŞTI

Iagupova ve Naumenko ikilisi, 2 sezon önce de Çukurova forması giymiş ve Mersin ekibinden de sezon ortasında problemli bir şekilde ayrılmışlardı.

FENERBAHÇE ŞARTLI TALEBİ REDDETMİŞTİ

Fenerbahçe Öznür Kablo, Iagupova'yı normal şartlarda yeni sezon kadrosunda düşünüyordu. Ancak 28 yaşındaki basketbolcu, Naumenko için de sarı-lacivertlilerden sözleşme talep etmişti ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun "Burası Fenerbahçe, biz hiçbir oyuncunun böyle şartlı bir talebini kabul etmeyiz. Kabul etmek bir yana, masaya bile yatırmayız" diyerek bu teklifi reddettiği öğrenilmişti.