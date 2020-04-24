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Mauricio Isla, Fenerbahçe, Spor, Haber

Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor

İstanbul Güngören'deki kız yurdunda karantinaya alınan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla ve ailesi, bugün sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine geçecek.

24.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:27
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı.

Geçen hafta Şili'den dönen ve Güngören'deki KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için 4 gün önce yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla da bu süreci onlarla geçirdi.

SIK SIK PENCEREYE ÇIKARAK HAVA ALDILAR

Bugün sağlık kontrolleri yapıldıktan ve gerekli belgeler imzalandıktan sonra karantinadan çıkıp yeni bir 14 günlük süreci evlerinde geçirecek olan Isla ve ailesi karantinada oldukları süre içinde spor yapmayı ihmal etmedi. Yurtta son saatlerini geçiren Mauricio Isla ve eşi Gala Caldirola sık sık pencereye çıkarak hava aldı.

DIŞARIDAKİLERE EL SALLADILAR

Isla bir ara çocuğunu da kucağına alıp camdan bakarken, dışarıdakilere de el salladı.

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, camda böyle görüntülenmişti;

Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor

Kaynak: DHA

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