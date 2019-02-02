Fenerbahçe'nin Rakibi Zenit, Türk asıllı Serdar Azmoun'u Transfer Etti
Avrupa Ligindeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Zenit, Türk asıllı futbolcu Serdar Azmoun'u transfer etti.
Rubin Kazan forması giyen Serdar Azmoun, bir başka Rus ekibi Zenit'e transfer oldu. 24 yaşındaki santrfor Zenit'le 3,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.
Zenit'in bu transfer için Rubin Kazan'a 12 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.
ÇİN'E ATTIĞI GOLÜ TÜRKİSTAN'A ARMAĞAN ETMİŞTİ
İran Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Serdar Azmoun, Asya Kupası'nda Çin'i 3-0 yendikleri maçta attığı golü Doğu Türkistan halkına hediye ettiğini söylemişti.
Serdar, "Çin'e attığım golü mazlum Doğu Türkistan halkına armağan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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