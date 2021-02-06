Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi
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Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi

06.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:49
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 24. hafta maçında sarı-lacivertliler, Ozan Tufan'la beraberliği yakaladı ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısında attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan defans oyuncularının arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve köşeye giden topta Muslera çaresiz kaldı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır orta noktayı işaret ederek golü verdi ancak VAR odasında hakem Ali Palabıyık'tan gelen uyarının ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi

İRFAN CAN MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi İrfan Can Kahveci tribünden takip etti. Sakatlığı sebebiyle derbi kadrosunda bulunmayan Kahveci, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve İdari Koordinatör Selçuk Şahin ile beraber takip etti.

Milli futbolcunun yenilginin ardından üzgün olduğu gözlendi.

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi
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