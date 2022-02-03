Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular alınmadı! Taraftar sinirden çılgına döndü

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Ozan Tufan listede kendine yer bulurken Miguel Crespo ve Diego Rossi kadroya giremedi.

FENERBAHÇE TARAFTARI KÜPLERE BİNDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle Miguel Crespo'nun kadroya alınmamasına sosyal medyada tepki gösterdi. Son haftalardaki performansıyla taraftarın sevgilisi olan Portekizli yıldızın kadroya alınmamasıyla çileden çıkan sarı-lacivertli renklere gönül verenler, yönetime ağır eleştirilerde bulundu.

SERDAR AZİZ KADROYA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de daha önce Avrupa kadrosunda yer alamayan Serdar Aziz de Konferans Ligi kadrosuna dahil edildi. Miguel Crespo'ya sezon başında bonservis bedeli ödendiği için UEFA kriterleri gereği kadroya yazılamadığı öğrenildi.