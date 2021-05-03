Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var

Fenerbahçe, BB Erzurumspor karşılaşmasına fırtına gibi başladı. İlk 15 dakikada 3 gol attı sarı-lacivertlilerin penaltıdan bulduğu gol ise sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Erzurumsporlu Gökhan'ın eline çarpan top sonrası, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Mete Kalkavan beyaz noktayı gönderdi. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları topun vücuttan sekip ele gelmesi sebebiyle penaltı olmadığını savundu.