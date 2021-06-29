Fenerbahçe'nin hoca adayı Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin hoca adayı Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu

Fenerbahçe'nin hoca adayı Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'yle adı anılan teknik direktör Slaven Bilic'in çalıştırdığı Çin Süper Lig takımı Beijing Guoan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Japon temsilcisi Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu. Kawasaki bu sonuçla grubunda 6 puanla zirveye otururken Bilic'in takımı Beijing Guoan 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken son dönemde Slevan Bilic2in adı sık sıkı sarı-lacivertlilerle anılıyor. Hırvat hocanın çalıştırdığı Beijing Guoan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir mağlubiyet aldı.

6 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET ALDI

Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 kaybetti. Maç boyunca kalesinde 32 şut gören ve varlık gösteremeyen Beijing Guoan takımı, grupta 1 puanla 3.sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Bilic'in, 6 maçta sadece 2 galibiyeti bulunuyor

Eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson'ı öldüren polis 8 yıl hapis cezası aldı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson'ı öldüren polis 8 yıl hapis cezası aldı
Akrabaları, Mesut Özil'in en sevdiği lezzet üçlüsünü söyledi: Beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidi
Akrabaları, Mesut Özil'in en sevdiği lezzet üçlüsünü söyledi: Beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'nin hoca adayı Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 23:11:34. #1.16#

title