Fenerbahçe'nin hoca adayı Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu
Fenerbahçe'yle adı anılan teknik direktör Slaven Bilic'in çalıştırdığı Çin Süper Lig takımı Beijing Guoan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Japon temsilcisi Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu. Kawasaki bu sonuçla grubunda 6 puanla zirveye otururken Bilic'in takımı Beijing Guoan 1 puanda kaldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken son dönemde Slevan Bilic2in adı sık sıkı sarı-lacivertlilerle anılıyor. Hırvat hocanın çalıştırdığı Beijing Guoan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir mağlubiyet aldı.
6 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET ALDI
Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 kaybetti. Maç boyunca kalesinde 32 şut gören ve varlık gösteremeyen Beijing Guoan takımı, grupta 1 puanla 3.sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Bilic'in, 6 maçta sadece 2 galibiyeti bulunuyor