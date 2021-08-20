Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın durumları netlik kazandı. İrfan Can'ın sahalardan 10-12 uzak kalması beklenirken bu süre Novak da 3-4 haftayı bulacak.