Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın durumları netlik kazandı. İrfan Can'ın sahalardan 10-12 uzak kalması beklenirken bu süre Novak da 3-4 haftayı bulacak.

Fenerbahçe'de takım için önemli futbolcular Pelkas ve Serdar Dursun'un ardından İrfacan Can ile Novak da sakatlandı. Helsinki mücadelesinde oyuna devam edemeyen iki futbolcunun çekilen MR sonrası son durumları netlik kazandı.

NOVAK'IN FORMASINA KAVUŞMASI 3 HAFTAYI BULABİLİR

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ları çekilmiştir. Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. A Spor'un haberine göre; Bu sakatlıkların ardından İrfan Can Kahveci 10-12 gün, Novak ise 2-3 hafta forma giyemeyecek.