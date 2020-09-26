Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis Porto'da kalıyor
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis Porto'da kalıyor

26.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:24

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı planladığı Porto'nun forveti Ze Luis, takımda kalıyor. Portekiz ekibi, yıldız futbolcuya lisans çıkardı.

Transferin şampiyonu gözüken Fenerbahçe'de Samatta'nın ardından takıma katılacak ikinci forvet için adı geçen isimlerden Ze Luis, Porto'da kalıyor.

Portekiz ekibi, daha önce kadro dışı bıraktığı golcü oyuncuyu takıma dahil etti ve 2. hafta maçları öncesinde oyuncunun lisansı da çıkarıldı.

Porto'nun bu hamlesinin ardından oyuncuyu kadroda tutma kararı verdiği ve en azından bu transfer döneminde Ze Luis'in takımdan ayrılmayacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe, Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yapmıştı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis Porto'da kalıyor
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