Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim

Fenerbahçe'de art arda gelen başarısız sonuçlardan sonra teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Genç çalıştırıcının yerine düşünülen adaylar içinde, sezon sonunda Almanya Milli Takımı'yla yollarını ayıracağını açıklayan Joachim Löw ismi ağırlık kazanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Löw'ün, "Turnuvadan sonra belki bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim" demesi, Fenerbahçe'ye açık kapı bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut için çanlar çalıyor. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla takımdaki geleceği tartışılan ve artık ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç çalıştırıcının yerine düşünülen en güçlü aday Joachim Löw. Sarı-lacivertlilerin dirsek temasında olduğu Alman teknik adam, yeni sezon için tekliflere açık kapı bıraktı.

"BAZI TAKIMLARIN TEKLİFİYLE İLGİLENEBİLİRİM"

Alman teknik adam, Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığının altını çizerken, "Menajerim neyi kiminle konuşuyor bilmiyorum ve turnuvaya kadar hiçbir şey duymak istemediğimi söyledim ona. Turnuvadan sonra belki bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim ama şu anda tüm konsantrasyonum Avrupa Şampiyonası'nda" ifadelerini kullandı.