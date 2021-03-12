Fenerbahçe'nin gündeminde Rıdvan Dilmen yok

Fenerbahçe'de görevini bırakması gündeme gelen ve Başkan Ali Koç'un araya girmesiyle sportif direktörlüğe devam kararı alan Emre Belözoğlu'nun yerine Rıdvan Dilmen'in getirileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Rıdvan Dilmen'in de Fenerbahçe'nin de gündeminde böyle bir konu bulunmuyor. Bir süre önce yorumculuğu bıraktığını açıklayan Dilmen'le ilgili bu tür yakıştırmalar yapılıyordu.

"CAMİA İÇİN İYİ ŞEYLER DEĞİL"

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında, "Çok dedikodu var. Rıdvan'ın Fenerbahçe'de görev alacağı, zaten NTV'de maddi manevi geçmişteki pozisyonunun olmadığı, o yüzden de zaten ayrılmak istediği, Rıdvan'ın Fenerbahçe'de konuşlandırılmak için bir takım talep ve isteklerin olduğu, bunun da Emre'de rahatsızlık yarattığı... Bunların hepsi şayia, bilmiyoruz ama bütün bunlar konuşuluyor. Bunlar bir takım için, camia için iyi şeyler değil. Bunlar konuşulmamalı şu anda. Konuşulursa sorun çıkar. Rıdvan Dilmen ile Emre Belözoğlu'nun aynı çatı altında birlikte çalışması bana zor geliyor, bilmiyorum" ifadelerine yer vermişti.

(AKŞAM)