Fenerbahçe'nin göz bebeği Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı

Kanada, Hollanda ve Türkiye milli takımlarında görev yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, tercihini yaptı.

KARARI KUNTZ'A BİLDİRDİ

TRT Spor'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takımı'mızın formasını giyecek. 22 yaşındaki futbolcunun son kararını Stefan Kuntz'a bildirdiği belirtildi.

DAHA ÖNCE NET YANIT VERMEMİŞTİ

Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi Kadıoğlu, Şenol Güneş döneminde yapılan öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti.

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