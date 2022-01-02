Fenerbahçe'nin göz bebeği Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, milli takım konusunda kararını verdi. Kanada, Hollanda ve Türkiye'yi seçme hakkı bulunan 22 yaşındaki futbolcu, tercihini A Milli Takımı'mızdan yana kullandı. Genç futbolcu, kararını A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a bildirdi.
Kanada, Hollanda ve Türkiye milli takımlarında görev yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, tercihini yaptı.
KARARI KUNTZ'A BİLDİRDİ
TRT Spor'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takımı'mızın formasını giyecek. 22 yaşındaki futbolcunun son kararını Stefan Kuntz'a bildirdiği belirtildi.
DAHA ÖNCE NET YANIT VERMEMİŞTİ
Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi Kadıoğlu, Şenol Güneş döneminde yapılan öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti.
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