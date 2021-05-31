Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı
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Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı

Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı
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U19 Gelişim Ligi'nde oynanan ve Galatasaray-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler damga vurdu. 16 yaşındaki futbolcunun göz dolduran performansı GS TV'de övgüyle bahsedildi. Maçın ardından yayınlanan programın sunucusu Serbay Şenkal, "Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazanacak. Fenerbahçe'yi de bu bağlamda tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şenkal alkış aldı.

U19 Gelişim Ligi 16. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler gösterdiği müthiş performansla karşılaşmaya damga vurdu. Maçın ardından genç yıldızdan GS TV ekranlarında övgüyle bahsedildi.

"TÜRK FUTBOLU ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU KAZANACAK"

Attığı gol ve sergilediği performansla göz dolduran 16 yaşındaki Arda Güler, maçın ardından GS TV'de de konuşuldu. Programın sunucu Serbay Şenkal'ın "Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazanacak. Fenerbahçe'yi de bu bağlamda tebrik etmek lazım" dedi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Serbay Şenkal'ın yorumları iki takım taraftarından da alkış aldı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı
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