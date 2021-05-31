Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı

U19 Gelişim Ligi'nde oynanan ve Galatasaray-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler damga vurdu. 16 yaşındaki futbolcunun göz dolduran performansı GS TV'de övgüyle bahsedildi. Maçın ardından yayınlanan programın sunucusu Serbay Şenkal, "Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazanacak. Fenerbahçe'yi de bu bağlamda tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şenkal alkış aldı.