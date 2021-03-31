Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, Rojhin Haspolat ile dünya evine giriyor. Çiftin nikah şahitleğini Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç yapacak. Akşam düzenlenecek nikah öncesi Rojhin Haspolat, özel görüntüler paylaştı. Dün akşam milli maçta forma giyen Ozan, yorgunluğu olmasına rağmen nikahını ileri bir tarihe ertelemedi

Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan, bu kez evlilik imzası atıyor. Tufan, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Rojhin Haspolat'la bu akşam nikah masasına oturacak. Çiftin şahitleri ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak.

DAVETLİLER TESTTEN GEÇTİ

yanımda olan, olamasa da arayan herkese çok teşekkür ederim. En çok da bir günde bana evimde kına gecesi düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim, harikasınız. Gönül isterdi ki daha rahat ve sağlıklı şartlarda sevdiklerimizle bir arada olalım. Bu özel günümü de yalnızca teste tabi tutulup, sonucu negatif olan davetlilerim ile kutladım.

MAÇI KAÇIRMADI

Dün kına eğlencesi olan Rojhin Haspolat, buna rağmen Türkiye-Letonya maçını kaçırmadı. Müstakbel eş adayı Ozan Tufan'ın ilk 11'de başladığı maçı izledi, Milli Takım'a destek oldu.