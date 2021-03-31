Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu
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Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu

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Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, Rojhin Haspolat ile dünya evine giriyor. Çiftin nikah şahitleğini Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç yapacak. Akşam düzenlenecek nikah öncesi Rojhin Haspolat, özel görüntüler paylaştı. Dün akşam milli maçta forma giyen Ozan, yorgunluğu olmasına rağmen nikahını ileri bir tarihe ertelemedi

Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan, bu kez evlilik imzası atıyor. Tufan, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Rojhin Haspolat'la bu akşam nikah masasına oturacak. Çiftin şahitleri ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu

DAVETLİLER TESTTEN GEÇTİ

yanımda olan, olamasa da arayan herkese çok teşekkür ederim. En çok da bir günde bana evimde kına gecesi düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim, harikasınız. Gönül isterdi ki daha rahat ve sağlıklı şartlarda sevdiklerimizle bir arada olalım. Bu özel günümü de yalnızca teste tabi tutulup, sonucu negatif olan davetlilerim ile kutladım.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu

MAÇI KAÇIRMADI

Dün kına eğlencesi olan Rojhin Haspolat, buna rağmen Türkiye-Letonya maçını kaçırmadı. Müstakbel eş adayı Ozan Tufan'ın ilk 11'de başladığı maçı izledi, Milli Takım'a destek oldu.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu
Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu

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Haber Yorumları (3)
ÇINAR SARAÇ: Dün muhteşem bir Türkiye izlettiniz bize ve şunu söyleyim keşke Norveç ve Hollanda’ya kaybetseydiniz daha iyiydi
Cevap Yaz 11 12 Yayından Kaldır
LUT BEKTAŞ: YAHU NE SAÇMALIYORSUN YAHU HER MAÇI KAZANMAK ZORUNDAMI TAKIMLAR OYUN İÇİNDE BİRAZ GEVSEDİLER RAKİP CEZAYI KESTİ OLDU BİTTİ SİMDİ ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARI KAZANIRIZ NEDEN KAYBEDELİM YANİ
4 Yayından Kaldır
EMRE KANSIZ: tosicin eşine yazdığını ne ara unuttun rojin :)
Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
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