Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi

Ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'de uzun yıllar yenilmezlik serileri elde eden Fenerbahçe, 2020 yılında bu serilerin sona ermesine engel olamadı. Galatasaray ve Trabzonspor'a iç sahada maçlarını kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş'a da yenilerek 15 yıllık seriye veda etti.