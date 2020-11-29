Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi
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Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi

29.11.2020 23:21 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:27

Ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'de uzun yıllar yenilmezlik serileri elde eden Fenerbahçe, 2020 yılında bu serilerin sona ermesine engel olamadı. Galatasaray ve Trabzonspor'a iç sahada maçlarını kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş'a da yenilerek 15 yıllık seriye veda etti.

Fenerbahçe, 2020 yılında ezeli rakiplerine karşı evinde elinde tuttuğu uzun süreli yenilmezlik serilerinin sonuncusunu, Beşiktaş karşısında kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu ve rakibi karşısında 15 yıllık yenilmezlik serisine veda etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi son olarak 2004-05 yılında 4-3 mağlup etmiş ve daha sonra Kadıköy'e çıktığı 18 maçtan galibiyet sevinci olmadan ayrılmıştı.

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GALATASARAY VE TRABZONSPOR SERİSİ DE BİTTİ

Fenerbahçe'nin 2020 yılı içinde Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı elinde tuttuğu uzun süreli yenilmezlik serileri de noktalandı.

Trabzonspor, 16 Haziran'da Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 23 yıllık özlemini noktalarken, Galatasaray ise Şubat 2020'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmiş ve 20 yıllık galibiyet hasretini noktalamıştı.

Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi
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