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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve yardımcı antrenörlük için ismi geçen Tuncay Şanlı, sarı lacivertli kulüpte görev almaya hazır olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
31.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:45

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alacağı konuşulan eski futbolcu Tuncay Şanlı suskunluğunu Azerbaycan'da yayım yapan CBC Sport kanalındaki "Türkiye'den Futbol" programında bozdu.

Şanlı konuyla ilgili, "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım. Bu güne kadar ne başkan, ne de hiçbir yönetici ile bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2002-2007 yılları arasında 5 yıl Fenerbahçe forması giyen Tuncay Şanlı, sarı lacivertliler ile 3 lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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