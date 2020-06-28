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Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Josef de Souza, 3. çocuğunun doğumu için gittiği Brezilya'da koronavirüse yakalandı. Burada tedavi altına alan Josef, Suudi Arabistan'daki kulübüne dönemiyor.

28.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:39

Dünyada pandemiyi en ağır geçiren ülkelerden biri olan Brezilya'ya 3. çocuğunun doğumu için giden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Josef de Souza'nın 14 gün boyunca Brezilya'da karantina altında kalacağı ve bu süreçte eşi ve çocuklarını da göremeyeceği kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A DÖNEMİYOR

Brezilyalı futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, Al Ahli'nin yollayacağı antrenman programlarını da Brezilya'da sürdüreceği belirtildi.

1.3 milyon vakanın olduğu Brezilya, dünyada ABD'nin ardından en çok koronavirüs vakası görülen ülke durumunda.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor
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