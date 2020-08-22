Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti 2000'li yılların başında Fenerbahçe'nin altyapısında koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında ise bir süre A Takım hocası olarak çalışan Tamer Güney, vefat etti.

Fenerbahçe, 2000-2003 yılları arasında futbol altyapısında koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımının teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten Tamer Güney'in vefat ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe, Tamer Güney'in vefat haberi nedeniyle resmi internet sayfası üzerinden bir açıklama metni yayınladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda üstlendiği çeşitli görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

TFF'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevlerini üstlenen Tamer Güney'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, bir dönem Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve uzun yıllar TFF'de önemli görevler üstlenen Güney'in ailesi ile futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.