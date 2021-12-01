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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman emekli oldu

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman emekli oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman, emekli olduğunu açıkladı. Hollandalı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Beitar Jerusalem'e geldiğimden beri, bu yere ve buranın başarıya ulaşması için her şeyi yapan insanlarına aşık oldum. Ancak devam etmek istememe rağmen, kişisel sorunlar nedeniyle durmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de Philip Cocu'nun görevi bırakmasının ardından göreve gelen Erwin Koeman, yeşil sahalara veda etti.

"KİŞİSEL SORUNLARIM NEDENİYLE DURMAK ZORUNDAYIM"

Koeman yaptığı duyuruda "Beitar Jerusalem'e geldiğimden beri, bu yere ve buranın başarıya ulaşması için her şeyi yapan insanlarına aşık oldum. Ancak devam etmek istememe rağmen, kişisel sorunlar nedeniyle durmak zorundayım. Benim için zor bir karardı, kulüp başkanı Eli Ohana ile konuştum, ona kararımı bildirdim ve o da kabul etti" ifadelerini kullandı.

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