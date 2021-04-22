Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı
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Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı

Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla futbol gündeminin içinde yer edinmeye başlayan Alman teknik adam Christoph Daum, Fatih Terim'in istifa haberinin manşette olduğu bir gazeteyi okuduğu esnada çektirdiği fotoğrafı paylaştı. F.Bahçe'de çalıştığı dönemde Galatasaray'da Fatih Terim'le rakabet halinde olan Daum, uzun yıllar sonrasında da atışmayı sürdürmeye devam etti.

Christoph Daum'un Fatih Terim'e karşı olan hisleri değişmemiş. Önce Beşiktaş'ta ardından Fenerbahçe'de elde ettiği başarılarla Türk futboluna damga vuran Alman teknik adam, bir dönem rekabet halinde olduğu Fatih Terim'le olan atışmasını uzun yıllar sonra sürdürmek istedi. Galatasaray'ın bu sezon aldığı peş peşe kötü sonuçlardan dolayı Terim'in ayrılacağının konuşulduğu dönemde, Daum eski bir gazete manşetinin fotoğrafını paylaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı

REKABETTE ÜSTÜN TARAFTI

Christoph Daum'un Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında Sarı-Lacivertliler peş peşe şampiyon olarak ezeli rakip Galatasaray'ın önüne geçmişti. O dönem Daum ve Terim arasında önemli bir rekabet vardı ama iki hoca da hep seviyeliydi. Daum, yıllar sonra bu atışmayı da sürdürdü. Alman hoca herhangi bir hakaret ya da eleştiri sözcüğü kullanmadan, eski yıllarda Terim'in 'İstifa' haberini manşete taşıyan gazeteyi okuduğu sıradaki çekilmiş fotoğrafı paylaştı. Bu da futbolseverlerin yeni gündemi oldu.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
İŞTE ARADIĞIM MİZAH: spor dünyasındaki tartışma-polemik seviyesi bu olmalı. küfürsüz ve şiddetsiz de bu konular yaşanbilyormuş.
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