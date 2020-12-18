Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı

18.12.2020 22:06 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:11
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı

Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.

Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.

Futbola Kayseri'de başlayan ve Kayserispor'da gösterdiği performansla kulüp tarihinin rekor bonservis bedeli ile 2009'da Fenerbahçe'ye transfer olarak 7 yıl sarı-lacivertli formayı terlettikten sonra futbolu bırakan Mehmet Topuz dolandırıldı. İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A. ve Rıdvan A.'nın kuzeni olan Oğuzhan A. tarafından 2 milyon 350 bin TL'sinin çalındığını ileri süren eski futbolcu, olayı polise bildirdi. Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mehmet Topuz tarafından emniyete yapılan şikayet dilekçesinde, İstanbul Ataşehir'deki evin satışı için verilen vekaletin ardından satışı gerçekleştiren kişinin 2 milyon 350 bin TL'yi alarak ortadan kaybolduğu iddia edildi. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na  açıklama yapan Topuz, "Süreci avukatım yakından takip ediyor. Emniyet güçlerimiz de büyük bir titizlikle bu kişilerin peşindeler. En yakın zamanda bulunacaklarına inanıyorum" dedi.


Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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