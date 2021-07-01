Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti

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Fenerbahçe'de 2012-2015 yıllarında forma giyen eski futbolcu Dirk Kuyt, göz kapağı ameliyatı olduğunu açıkladı. Alışılagelmiş uzun saçlarına da veda eden Hollandalı futbolcu değişen imajıyla dikkat çekti. Geçirdiği göz kapağı ameliyatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuyt, "Yorgun olduğumda göz kapağım çöküyordu. Yaptığım şey göz kapağımın düzeltilmesiydi. Bu gerekliydi. Ayrıca saçlarımı da değiştirdim" ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın efsane futbolcusu Dirk Kuyt imaj değişikliği ve geçirdiği göz kapağı ameliyatından sonra adeta başka biri oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu, bir gereklilik sebebiyle ameliyat olduğunu açıkladı.

"YORGUN OLDUĞUMDA GÖZ KAPAĞIM ÇÖKÜYORDU"

Dirk Kuyt yaptığı açıklamada, "Yorgun olduğumda göz kapağım çöküyordu. Yaptığım şey göz kapağımın düzeltilmesiydi. Bu gerekliydi. Ayrıca saçlarımı da değiştirdim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti
Kuyt'ın yeni imajı (Sağda)
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti
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