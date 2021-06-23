Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor
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Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını duyurdu. Verel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'te açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 25/26 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi bir isim daha adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Engin Verel, 24 Haziran saat 15.00'te yapacağı açıklamayla adaylığını duyuracağını belirtti.

"HER ŞEY BÜYÜK FENERBAHÇE İÇİN"

Engin Verel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'te açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday olacak
Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor
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Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
NAMİK KEMAL ERDEM: Alkış veren FB li inanmak beklemeyin.Bir bakan ne lazım güç v para.bu kadar.baska bir sayın rakip başkan için f.altayli ne demiş bir benzinlik sahibi ne beklersin .i
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