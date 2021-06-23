Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını duyurdu. Verel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'te açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.