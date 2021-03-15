Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu

Son dönemin en derin ve en kaliteli kadrosunu kurarak bu sezona başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un performansı sarı-lacivertli camiada hayal kırıklığı yaratmış durumda. Daha önce Göztepe ile oynanan maçın ardından istifasını sunan ancak başkan Ali Koç tarafından kabul edilmeyerek "son ana kadar beraberiz" mesajı verilen Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki geleceği de belirsizliğini koruyor.

Sezonu Erol Bulut ile tamamlamak isteyen başkan Ali Koç ve yönetimi, bir yandan da alternatif planlarını hazırlıyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması durumunda Erol Bulut ile kesin olarak yollarını ayıracak olan Fenerbahçe Yönetimi'nin masasında 4 isim var.

VILLAS-BOAS

Porto'da şampiyon olan ve ardından Chelsea ve Tottenham ile Ada'da görev yapan Villas-Boas, son 3 kulübü Zenit, Shanghai ve Marsilya'da başarılı günler geçirdi. Chelsea ve Tottenham maceraları dışında gittiği her kulüpte yüzde 110 verim aldı. Marsilya gibi baskının yüksek olduğu bir kulüpte, kadro kalitesinin ötesinde sonuçlar almayı başardı.

JOACHIM LÖW

Fenerbahçe ile yarım kalan bir hikayesi olan ve zihinlerde hep iyi hatırlanan Joachim Löw, tam 17 sene Almanya için görev yaptı. Avrupa Şampiyonası sonrası için hazır durumda olacak. Löw, Fenerbahçe'nin genlerini biliyor ve Türkiye'deki futbol ortamı hakkında da tecrübesi bulunuyor.

LUCIEN FAVRE

Dortmund ile yolları ayrılan Lucien Favre, tüm kariyeri boyunca kısa ve orta dönemde iyi, uzun dönemde ise başarısız bir teknik direktör olarak tanındı. Hertha Berlin, Mönchengladbach, Nice ve Dortmund maceralarına çok iyi sonuçlarla başlayan ve bunu 1.5-2 sezon boyunca devam ettiren Favre, kurucu bir teknik direktör olarak da başarılı sonuçlar verdi.

LEONARDO JARDIM

Olympiakos, Sporting ve Monaco'daki başarılarıyla tanıdığımız Leonardo Jardim, henüz 46 yaşında ve yolun çok başında olmasına karşın çok da tecrübeli bir teknik adam. Daha önce ismi Fenerbahçe ile anıldı. Fransa'da son yıllarda Paris'i yıkarak şampiyonluk kazanan tek teknik adam. Ayrıca, baskının yüksek olduğu, futbol ikliminin Türkiye'ye benzediği Yunanistan'da da çifte kupa kazandı. Leonardo Jardim, son dönemde parlak günlerinin uzağında olsa da Fenerbahçe ile tekrar zirveye çıkabilir, uzun vadede de kazanan bir formül üretebilir.

(SPORX)