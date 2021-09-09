Fenerbahçe'nin efsanesi Alex, Galatasaray'a imza atan Gustavo'yu tebrik etti

Sarı-Lacivertliler'in gelmiş geçmiş en önemli yabancı futbolcusu olarak gösterilen Alex de Souza, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'yu tebrik etti. Gustavo'nun babası Brezilyalı Paulo ile yakın dost olan Alex, 21 yaşındaki orta sahaya Galatasaray'daki kariyeri için sosyal medyadan şans diledi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Gustavo Assunçao'ya başarılar diledi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Alex de Souza, Gustavo'nun babası Paulo Assunçao ile Palmeiras'ta beraber oynamıştı. 20 yıldır Paulo ile dost olan Alex de Souza, oğlu Gustavo'ya Galatasaray'da şans diledi.

DOĞUMUNU BİLİYOR

Galatasaray'ın yeni futbolcusu Gustavo, Alex ve babası Palmeiras'ta top koştururken dünyaya gelmişti. Alex, Gustavo'nun çocukluğuna en yakından şahitlik eden isimlerden.