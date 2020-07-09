Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan teknik direktör Manuel Pellegrini, Real Betis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı İspanya Ligi ekiplerinden Real betis, teknik direktörülüğe Manuel Pellegrini'yi getirdi. Fenerbahçe'nin de gündemindeki Şilili teknik adam ile 2023 sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Son olarak West Ham United'ı çalıştıran ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Manuel Pellegrini, İspanyol ekibi Real Betis'le sözleşme imzaladı. 66 yaşındaki teknik adamın adı, arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile de sık sık anılmıştı. 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI Real Betis ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Pellegrini daha önce İspanya'da Villarreal, Malaga ve Real Madrid'de görev almıştı. İngiltere'de de Manchester City'de görev yapan Şilili teknik adam, bu kulüple 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 2 de Lig Kupası kazandı.